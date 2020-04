„Brings“ spielen noch nie da gewesenes Kino-Live-Konzert

„Brings“ spielen trotz Corona-Zeiten und ohne die digitale Hilfe von „YouTube“, „Instagram“ und „Zoom“ ein schweißtreibendes Live-Konzert. Am 17. und 18. April tritt die Musikgruppe in Köln-Porz vor einem Publikum im Autokino auf.

Die Stadt Köln hat dafür laut „Universal Music“ eine einmalige Genehmigung erteilt, bei der alle Corona-Auflagen pedantisch eingehalten werden. Das Autokino lässt 250 Fahrzeuge mit je zwei Erwachsenen und eigenem Kind bis 14 Jahren zu. „Brings“ werden live spielen und die Show auf die Leinwand übertragen. Über eine hauseigene Frequenz wird der Ton in die Autos gesendet. Damit will die Band nicht nur für kulturelle Unterhaltung in Zeiten der Selbstisolation sorgen, sondern auch Gutes tun. Der Erlös des ersten Konzertes geht an eine Einrichtung der Uniklinik Köln zu Gunsten des Pflegepersonals.

Tickets gibt es übrigens ab heute (08.04.) auf der Homepage des Autokinos Köln-Porz für 29 Euro pro Erwachsener und zehn Euro für Kinder bis 14 Jahren zzgl. Gebühren.

Foto: (c) LooMee TV