Britney Spears plädiert für mehr Selbstliebe

Britney Spears hat ihren Kritiker auf ihre eigene Weise Konter gegeben und dabei ihre Fans auch noch an eine ganz wichtige Sache erinnert. Auf „Instagram“ postete die Sängerin ein Zitat von Osho, das lautet: „Akzeptiere dich so wie du bist. Und das ist das Schwierigste auf der Welt, denn das geht gegen dein Training, deine Ausbildung, deine Kultur. Von Anfang an wurde dir gesagt, wie du sein sollst. Niemand hat dir jemals gesagt, dass du gut bist, genauso wie du bist.“

Dazu schrieb Spears: „Jeden Tag wird es klarer… die hellerleuchteten Muster der Selbstliebe. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut euch an, was Gott uns jeden Tag demonstriert… Selbstpflege und seinen Wert als Individuum zu kennen! Zu lernen, sich selbst zu lieben, ist das Schwierigste überhaupt. Und wisst ihr, wie ich das zeigte? In dem ich postete, was auch immer ich will! Wenn ich ein Bild mit demselben Outfit dreimal posten möchte, dann mache ich das. (…) Aber ehrlich, behaltet eure gemeinen Kommentare für euch selbst.“

Für ihre „Instagram“-Einträge hat Britney Spears häufig Kritik erhalten. Doch davon lässt sie sich nie unterkriegen.

Foto: (c) Sony Music