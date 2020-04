Britney Spears und die wundervolle Begegnung mit einem Engel

Britney Spears glaubt an das Gute in den Menschen und Wunder. Wie auch nicht, immerhin hat sie ein solches selbst schon einmal erlebt.

Auf „Instagram“ erzählte die Sängerin ihren Fans davon und schrieb: „Es passierte, als ich im Alter von acht Jahren in New York lebte. (…) Eines Tages waren wir in der U-Bahn unterwegs, da war meine Schwester [Jamie Lynn] zwei Jahre alt. Sie saß in einem Kinderwagen und da war ein sehr seltsam ausschauender Mann, der direkt neben meiner Mutter stand. Ich stand auf ihrer anderen Seite und habe ihren Arm ganz fest umklammert, denn ich hatte Angst! Als meine Mutter den Kinderwagen vorwärts schob, als sich die U-Bahn-Türen öffneten, verhakte sich das Rad zwischen dem Zement und der U-Bahn. Wir alle waren wie erstarrt! Ich fing zu weinen an, während meine Mutter versuchte, den Kinderwagen los zu kriegen. Sie schaffte es nicht, deswegen haben wir versucht, meine Schwester aus den Kinderwagen zu holen, doch sie war ganz festgeschnallt. Plötzlich kam der Mann her, der so angsteinflößend aussah und hat innerhalb von zwei Sekunden den Wagen einfach hochgehoben und meine Schwester wieder sicher auf dem Boden gesetzt! Wir haben aufgeschaut und er war weg. Er verschwand innerhalb von zwei Sekunden. Bis zu diesem Tag glaube ich, dass er ein getarnter Engel war… Ein wahres Wunder.“

Die Geschichte kannte ihre Schwester Jamie Lynn Spears noch gar nicht, wie aus den Kommentaren darunter hervorgeht.

