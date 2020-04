Bruce Springsteen singt für seine Heimat New Jersey

Bruce Springsteen ist noch so sehr mit seiner Heimat New Jersey verbunden, dass er jetzt versucht, dem Bundesstaat durch die Corona-Krise zu kommen. Dazu wird der Sänger gemeinsam mit Tony Bennett, SZA und Jon Bon Jovi beim „Jersey For Jersey“-Benefizkonzert auftreten. Alle Einnahmen kommen dem „New Jersey Pandemic Relief Fund“ zugute.

Wie „Sony Music“ berichtet, kann man sich die Show am 22. April bei „Apple TV“ anschauen und bei „Apple Music“ hören. Der Boss selbst sagte dazu: „Wir wurden von der Corona-Krise hart getroffen, aber die Menschen in Jersey sind in schwierigen Zeiten immer stärker geworden. Wir werden uns bemühen, alles für unsere Leute zu unternehmen und hoffen, dass ihr alle mitmachen werdet.“

Die Regierung von New Jersey verwendet ihr Promikind Bruce Springsteen auch, um den Leuten den richtigen Abstand während der Corona-Krise beizubringen.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos