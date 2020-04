„Bukahara“-Sänger Soufian über „Canaries in a Goal Mine“

„Bukahara“ haben am Mitte März (13.03.) ihr viertes Album „Canaries in a Goal Mine“ veröffentlicht.

Im Interview mit dem „Weser Kurier“ verriet Sänger Soufian Zoghlami, ob er sich denn auch wie ein Kanarienvogel in der Kohlemine fühlt, wie der Titel besagt: „Ja, schon. Kanarienvögel wurden früher mit in die Mine genommen, weil sie mehr Sauerstoff brauchen. Wurde dieser knapp, sind die Vögel ohnmächtig geworden. Das war dann das Warnsignal für alle, dass sie schnell raus müssen. Drei von uns haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber mein Vater stammt aus Tunesien. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und musste immer wieder Anfeindungen erleben. Ich habe schon als Kind sehr feine Sensoren dafür entwickelt, wann sich etwas gegen mich drehen kann. Daher auch das Bild mit den Kanarienvögeln, weil ich glaube, jede Gesellschaft sollte auf diese Leute mit den feinen Sensoren hören, wenn sie eine Warnung aussprechen.“

Sofern Corona es zulässt, gibt’s „Bukahara“ im Sommer live. Hier die Termine:

21.07. KARLSRUHE, Tollhaus

22.07. ERLANGEN, Kulturinsel Wöhrmühle

10.09. STUTTGART, Wagenhallen

11.09. MÜNCHEN, Muffathalle

12.09. JENA,Kassablanca

22.09. DRESDEN, Beatpol

23.09. MARBURG, KFZ

24.09. MÜNSTER, Skaters Palace

25.09. MÜNSTER, Skaters Palace

26.09. DÜSSELDORF, zakk

05.10. HANNOVER, Kulturzentrum Pavillion

06.10. BERLIN, Huxleys Neue Welt

09.10. KIEL, Die Pumpe

10.10. OLDENBURG, Kulturetage

12.10. HAMBURG, Große Freiheit

13.10. BREMEN, Schlachthof

14.10. DORTMUND, FZW

15.10. BIELEFELD, Forum

17.10. BASEL (CH), Kaserne

18.10. ZÜRICH (CH), Mascotte

19.10. UOM, ROXY

20.10. DARMSTADT, Centralstation

21.10. HEIDELBERG, halle02

22.10. LEIPZIG, Werk 2

28.10. KÖLN, Palladium

Foto: (c) LooMee TV