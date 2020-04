Cameron Diaz schwärmt vom Muttersein

Cameron Diaz geht total in der Mutterschaft auf. Die Schauspielerin und ihr Mann, „Good Charlotte“-Musiker Benji Madden, enthüllten Ende letztes Jahr, dass sie Eltern einer Tochter namens Raddix geworden sind.

In einer „Instagram“-Live-Show ihrer Freundin Katherine Power erzählte Diaz jetzt erstmals darüber: „Ich liebe es, eine Mutter zu sein. Das ist der absolut beste Teil meines Lebens. Ich bin so dankbar und so glücklich und das ist die beste Sache überhaupt. Ich bin so glücklich, dass ich dies gemeinsam mit Benji erleben darf. Wir haben eine großartige Zeit als Eltern.“

Die Nachricht, dass Cameron Diaz zum ersten Mal Mutter geworden ist, kam total überraschend. Einzelheiten dazu hat die Schauspielerin nicht bekanntgegeben.

