Camila Cabello: Haare schneiden mit der Mama

Camila Cabello hat sich in die vertrauensvollen Hände ihrer Mutter Sinuhe Estrabao begeben. Der Pony der Sängerin ist nämlich viel zu lang geworden, und da sie aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht das Haus verlassen kann und sie auf keinen Fall selbst ihre Haare schneiden wollte, musste ihre Mama herhalten.

In einem Video in ihrer „Instagram Story“ hat Cabello das Ganze festgehalten. Offenbar hat ihre Mutter nicht ganz die Anweisungen befolgt, die ihre Tochter ihr gegeben hat. Cabello sagte nämlich: „Normalerweise ist mein Ponny an den Seiten lang und in der Mitte kürzer. Sie hat die Schere einfach horizontal angesetzt.“ Mit dem Endergebnis ist die 23-Jährige dann jedoch trotzdem recht zufrieden gewesen.

Wenn Camila Cabello nicht gerade körperliche Verschönerungen vornimmt, versucht sie ihren Geist auf Vordermann zu bringen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos