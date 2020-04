Camila Cabello: Ihr Lese-Tipp

Camila Cabello ist in der Quarantäne-Zeit offenbar zu einer Leseratte geworden.

Die Sängerin kann das Buch „Untamed“ von Glennon Doyle gar nicht mehr weglegen, wie sie ihren Fans auf „Instagram“ mitteilte. Dort schrieb sie unter anderem: „Es ist, als würde sie zu meiner Seele sprechen. Da ist dieses Kapitel, in dem sie darüber spricht, wie sie ihre 20er damit verbracht hat, sich so zu fühlen, als gäbe es irgendwo diesen perfekten Menschen, der jeden Tag aufwacht und sich selbstbewusst und großartig und ruhig fühlt und so, als wäre das Leben leicht. Ich habe das Gefühl, dass ich auch diesen Weg entlang gegangen wäre, als würde ich das Leben irgendwie falsch anpacken, denn es hat sich hart angefühlt. (…) Ich fühle mich verängstigt und traurig und überwältigt und unbeeindruckt und verwirrt und ängstlich und unsicher und dunkel und dann glücklich und selbstbewusst und energiegeladen. (…) Wenn sich Dinge hart anfühlen, dann bedeutet dies nicht, dass man es falsch macht, es bedeutet, dass man es richtig macht. Es bedeutet, dass man lebendig ist.“

Camila Cabello hat sich beim Pony schneiden übrigens erst kürzlich in die vertrauensvollen Hände ihrer Mutter begeben.

