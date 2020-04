Cardi B: „Wenn du hungrig bist, aber all dein Essen…“

Selbstversorgung ist gar nicht ihr Ding! Cardi B leidet unter der aktuellen Situation, weil diese ihre Bequemlichkeit bedroht. Zumindest lässt das Cardis neuester „Instagram“-Post vermuten. Die Sängerin veröffentlichte ein zweigeteiltes Bild. Auf der linken Seite sieht man Donald Duck, der sich mit müden Augen vom Bett aufrafft und überlegt. Auf der rechten Seite sieht man dann, dass er, anstatt seiner Überlegung nachzugehen, doch lieber wieder die Schlafposition einnimmt.

Aber was ging in Donalds Hirn überhaupt vor sich? Das verrät die Bildüberschrift, dort steht nämlich: „Wenn du hungrig bist, aber all dein Essen im Haus erst gekocht werden muss.“ Die Sängerin dazu: „Das beschreibt meine aktuelle Lage perfekt!“

Tja, das waren noch Zeiten, als ein Food-Truck in Cardi B‘s Einfahrt stand.

Foto: (c) LVN / PR Photos