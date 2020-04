Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas: Hochzeitsfotos erst jetzt entwickelt

Zwei Jahrzehnte hat es gedauert, doch jetzt sind sie endlich da: Die Rede ist von den Hochzeitsfotos von Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas.

Im Jahr 2000 haben sich die beiden Schauspieler in las Vegas das Ja-Wort gegeben. Gegenüber der „Mail On Sunday“ erzählte Zeta-Jones: „Ich habe nie ein Album gemacht. Der Fotograf hat sich kürzlich bei mir gemeldet. Vor drei Wochen habe ich also zum ersten Mal all meine Hochzeitsfotos gesehen.“

Warum Catherine Zeta-Jones vorher nie dazu gekommen ist, ein Album zusammenzustellen, ist nicht bekannt.

