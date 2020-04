Celeigh Cardinal: Neues Album

Liebe, Trauer, Begehren und Loslassen – mit diesen Themen beschäftigt sich Celeigh Cardinal in ihrem neuen Album „Stories from a Downtown Apartment“. Die Platte ist seit heute (17.04.) zu haben, berichtet „Greywood Records“.

In der Pressemitteilung des Labels heißt es weiter: „Das Album zeigt auf brillante Weise Cardinals bezaubernde Altstimme, welche an frühere Tage des Blues und die goldene Ära des Jazz erinnert. Seine Wärme, Kraft, Reichweite und Nuancen erinnern an Künstler wie Bonnie Raitt und Adele.“

Celeigh Cardinal hat übrigens 2017 ihr Debüt „Everything and Nothing at All“ veröffentlicht.

Foto: (c) Megan Kemshead / Greywood Records