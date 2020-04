Channing Tatum und Jessie J: Wieder ein Paar?

Die Beziehung von Jessie J und Channing Tatum scheint einer Achterbahnfahrt zu gleichen. Erst Anfang des Monats machte das Gerücht die Runde, dass die beiden nicht länger ein Paar sind – schon wieder einmal. Jetzt deutet die Sängerin jedoch an, dass sie und der Schauspieler wieder zueinander gefunden haben.

Vorgestern (26.04.) feierte Tatum nämlich seinen 40. Geburtstag und Jessie gratulierte ihm mit einer liebevollen Nachricht auf „Instagram“. In ihrer Story schrieb sie: „Ich wünsche diesem besonderen Mann hier alles Gute zum Geburtstag. Du bist wirklich einzigartig. Ich bin so dankbar, dass du geboren wurdest und noch dankbarer, dass wir uns getroffen haben.“ Am Ende ihrer Liebesbotschaft fügte die 32-Jährige noch ein rotes Herz-Ikon an.

Weder Jessie J noch Channing Tatum haben sich bisher je zu den vielen Spekulationen um ihre Beziehung öffentlich geäußert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos