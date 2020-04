Charli XCX kündigt neues Album an

Die Vermutung haben sich alle bestätigt: Es gibt ein neues Album von Charli XCX. Das hat die Sängerin jetzt höchstpersönlich via „Instagram“ bekanntgegeben, nachdem sie dort vorher all ihre früheren Einträge löschte.

In einem Video sagte Charli: „Positiv zu bleiben, geht für mich Hand in Hand mit kreativ sein. Deswegen habe ich beschlossen, die Isolationszeit zu nutzen, um ganz von Anfang an ein brandneues Album zu machen. Die Natur des Albums wird sehr induktiv von dieser Zeit beeinflusst sein, denn ich kann nur die Werkzeuge verwenden, die ich hier zur Verfügung habe, um all meine Musik zu kreieren. (…) Ich werde den Prozess sehr offen halten, sodass jeder zuschauen kann, der möchte.“ Und hier die wichtigsten Details: „Das Album wird am 15. Mai herauskommen. (…) Und das Album heißt ‚How I’m Feeling Now‘. Das ist der Arbeitstitel, aber der gefällt mir.“

Dabei hatte Charli XCX sowieso schon vor, dieses Jahr gleich zwei neue Album zu veröffentlichen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos