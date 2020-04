Charli XCX und die neue Art, ein Album zu machen

Charli XCX hätte niemals gedacht, dass sie mit der aktuellen Situation so gut umgeht.

Der „BBC“ gegenüber sagte die Sängerin dazu: „Ich fühle mich echt gut. Ich habe natürlich auch Tage, an denen ich denke: ‚Oh mein Gott, ich fühle mich so unproduktiv und verloren.‘ Aber im Allgemeinen bin ich ziemlich überrascht, wie gut ich damit umgehe.“ Auch die Arbeit an ihrem Quarantäne-Album „how i’m feeling now“ könnte nicht besser laufen. Die 27-Jährige sagte weiter: „Ein Teil von mir fragt sich: ‚Warum habe ich nicht schon früher auf diese Weise ein Album gemacht?‘ Ich genieße es, nicht zu reisen und still und nur auf meine Musik fokussiert zu sein. Das ist etwas, was ich vorher nie getan habe. (…) Ich denke, das wird sich danach ändern, denn ich liebe es, so aufzunehmen.“

Ihr Album „how i’m feeling now“ soll übrigens am 15. Mai herauskommen.

