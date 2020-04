„Cheap Cuts“ thematisieren Smartphone-Abhängigkeit

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie greifen die Menschen zur Ablenkung noch viel häufiger zu ihren Handys, als es vorher der Fall der gewesen ist.

„Cheap Cuts“ haben sich mit dem Thema Smartphone-Abhängigkeit musikalisch auseinandergesetzt und mit ihrer ersten Single „Check Your Phone“ eine sozialkritische Satire dazu und den Symptomen veröffentlicht. Das berichtete „We Share a Lot“. Und „Fall Out Boy“-Musiker Pete Wentz ist von dem Song so begeistert gewesen, dass er dem Text seine eigene Note gab und so die Lead-Version des Stücks ins Leben rief.

„Cheap Cuts“, das sind übrigens Jonny Harris von „Rudimental“ und Jack Leonard von „UNKLE“.

Foto: (c) Lobster / Crush Music