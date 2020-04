Chrissy Teigen: „Fast alles an mir ist Fake“

Jubiläum bei Model und „Twitter“-Liebling Chrissy Teigen: Ihre Brustimplantate sind jetzt zehn Jahre alt.

In den sozialen Netzwerken postete sie ein sexy Foto von sich in Unterwäsche und schrieb laut „VIP.de“: „Alles Gute zum 10. Geburtstag an diese Titten – und ruht in Frieden, ihr Zähne von damals.“ Auch daran hat das Model demnach ein bisschen nachhelfen lassen. Der Beauty-Website „Byrdie“ verriet sie vor kurzem: „Alles an mir ist Fake, außer meine Wangen.“ Bei dem Interview soll sie ihre Stirn, ihre Nase und ihre Lippen mit den Worten „Fake, Fake, Fake“ beschrieben haben. Immerhin ist ihr Humor echt, heißt es von „VIP.de“ dazu.

Chrissy Teigen hat jetzt übrigens auch verraten, warum man so selten Promis am Flughafen sieht.

Foto: (c) PR Photos