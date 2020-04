Chrissy Teigen nennt sich „Göre”

Im „Twitter“-Krieg mit ihren Followern rudert Chrissy Teigen jetzt zurück. Am Sonntag (20.04.) hatte das Model dort ja ein Foto ihres Essens gepostet, Hühnchen und Dumplings, und darauf hatte sie sich bessere Reaktionen erhofft. Danach ging sie laut „VIP.de“ in die Offensive und zeigte ihren Kritiker, wie wichtig hausgemachte Speisen für sie sind. Und nun meinte sie, sie habe vielleicht überreagiert. Ihren Hauptgang verteidigte sie demnach aber trotzdem.

Dann fragte ein Fan, warum sie bei Kritik so extrem reagiere. Daraufhin schrieb Teigen: „Weil jeden Tag 500 Leute mein Essen auf ‚Twitter‘ schlechtmachen! (…) Ich weiß, sorry, ich kann es einfach nicht ab, wenn 500 Leute mir sagen, dass es falsch aussieht. Ich bin eine Göre, was mein Essen angeht. Tut mir leid. Ich hab euch lieb, Leute, sorry. Ich hab einfach schlechte Laune.” Auch ein Star und Supermodel darf mal schlechte Laune haben. Außerdem ist die Zweifach-Mama ja genau wie jeder andere Mensch momentan mit der Corona-Krise konfrontiert. Wegen der Pandemie habe sie sich ein wenig „emotional” gefühlt, es sei eine sehr unwirkliche und surreale Erfahrung, meinte Teigen.

Chrissy Teigen sagte neulich übrigens, fast alles an ihr sei Fake.

Foto: (c) PR Photos