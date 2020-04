Christina Aguilera und ihr Bademantel: Aktuell unzertrennlich

Wofür soll man sich gerade denn aufbrezeln? Das denkt sich auch Christina Aguilera. Die Sängerin scheint Tag für Tag im gleichen Outfit durchs Haus zu laufen. Zu Bildern, auf denen sie ihren schneeweißen Bademantel trägt, schrieb sie: „Na, wer von euch lebt aktuell auch in seinem Bademantel?“

Aber natürlich nutzt „Xtina“ das „Instagram“-Posting auch, um nochmals an die Vernunft ihrer Fans zu appellieren. Die 39-Jährige ergänzte: „Es ist gerade so wichtig und lohnt sich auch so sehr, zuhause zu bleiben. Ich schicke euch Liebe und Stärke. Wir werden das überstehen.“

Übrigens rief Christina Aguilera letztens dazu auf, kreativ zu werden.

Foto: (c) Sony Music