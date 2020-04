Cody Simpson und die wundervolle Sache in seinem Leben namens Miley Cyrus

Miley Cyrus hat durchweg einen positiven Einfluss auf Cody Simpson. Das hat der australische Sänger jetzt selbst im Gespräch mit der Zeitung „Sydney Morning Herald“ gestanden.

Wörtlich sagte er: „Mit Miley zusammen zu sein, ist eine wundervolle Sache in meinem Leben. Sie ist kreativ und inspirierend, extrem unabhängig und ermutigt mich, meine eigene Person zu sein. Wir sind beide kreative Individuen, die die Arbeit des jeweils anderen unterstützen. Miley inspiriert auch meine Kunst. Es gibt einige Romanzen in meinen Gedichten, die ich geschrieben habe und ja, sie handeln wahrscheinlich von ihr. Es ist unausweichlich, dass das, was in meinem Privatleben passiert sich auch in meiner Arbeit widerspiegelt.“

Cody Simpson hat nämlich vor kurzem seinen ersten Gedichtban „Prince Neptune: Poetry and Prose“ herausgebracht.

