Conan Gray: „Taylor Swift ist meine Nummer 1“

Taylor Swift ist für Conan Gray eine absolute Ikone. Der US-Newcomer ist ganz begeistert von der Sängerin.

Im Interview mit „Apple Music“ schwärmte er: „Sie ist meine Nummer eins. Sie ist vor allen Dingen meine Nummer eins. Sie ist meine Songschreibe-Ikone und ich werde nie verstehen, wie sie all das macht, was sie tut. Sie ist einfach großartig.“ Und Swift selbst ist sogar ein Fan von Grays Musik. Er erzählte weiter: „Sie hat erst vor kurzem meinen Song ‚Wish You Were Sober‘ in ihrer ‚Instagram Story‘ gepostet und ich bin durchgedreht. Sie hat mir nachher eine Direktnachricht geschickt. Sie war so, so nett. Sie sagte mir, dass mein Album perfekt ist und ich meinte: ‚Taylor, das war alles, was du sagen musstest. Jetzt kann ich sterben.‘“

Conan Grey hat besagtes Album mit dem Titel „Kid Krow“ übrigens erst am 20. März herausgebracht.

