Corona-Krise: Oprah Winfrey spendet zehn Millionen Dollar

Auch Stars wollen in der Corona-Krise helfen. So hat US-Entertainerin Oprah Winfrey angekündigt, zehn Millionen Dollar zu spenden, im Kampf gegen das Coronavirus. Damit wolle sie in dieser schweren Zeit vor allem lokale Gemeinschaften unterstützen, schrieb die Moderatorin auf „Instagram“. Auch sozial benachteiligte Menschen sollen während der Pandemie sicher an Nahrungsmittel kommen.

Oprah Winfrey erklärte: „Ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie wir unseren bedürftigen Nachbarn wirklich helfen können.”

Auch andere Stars haben schon in der Corona-Krise gespendet.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos