Corona und der “Klopapier”-Song von Mario Rosenauer

Ob das der Sommerhit 2020 wird?

Gerade in der Corona-Krise, in der ganz viele Menschen Toilettenpapier hamstern, geht im Netz ein Song ganz besonders steil: der Partyhit „Dreilagiges Klopapier”. Der Tiroler Musiklehrer Mario Rosenauer hat das Lied vor einem Jahr rausgebracht, das Video im vergangenen Herbst gedreht und jetzt passt es natürlich perfekt auf die aktuelle Situation. In der „ARD“ sagte er: „Das ist Zufall, weil das war nur eine Schlagerparodie. Es ging nur darum: Wie kann man einen möglichst absurden Text in ein Schlager packen?“ Und herausgekommen ist: „Du bist mein Lebenselixier, mein Hosenkavalier, dreilagiges Klopapier!“ Mario Rosenauer hat übrigens klassische Musik studiert und er unterrichtet Deutsch und Musik.

Olly Murs machte übrigens neulich eine Klopapier-Challenge.

Foto: (c) LooMee TV