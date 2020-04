Coronavirus-Krise: Justin Bieber sichert finanzielle Hilfe zu

Justin Bieber will seinen Fans und Freunden in diesen schwierigen Zeiten beistehen, vor allem denjenigen, die besonders hart durch die Coronavirus-Krise getroffen worden sind.

Auf „Instagram“ schrieb der Sänger deswegen in einem langen Eintrag: „Unsere Routinen, Strukturen und Pläne wurden alle aufgrund des schrecklichen Virus, der durch unsere Nation fegt, geändert. Es gibt Menschen, die ihre Liebsten verloren haben und Menschen, die um ihr Leben kämpfen. Ich bin heute gesund aufgewacht, wofür ich so dankbar bin. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das nicht sind. Ich schreibe das, um die Menschen anzuerkennen, die es nicht so einfach haben. Ich möchte ihnen sagen, dass Hailey und ich für euch beten. Wir beten für diejenigen, die Verluste erlitten haben und diejenigen, die durch den Virus eine Menge Beschwerden erleiden mussten. Wir verstehen, dass es viele Menschen gibt, die es sich nicht leisten können, zu Hause zu bleiben. Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. (…) Wir arbeiten aktuell an einem Weg, um denjenigen in der finanziellen Krise zu helfen und werden euch wissen lassen, wie auch ihr helfen könnt. Wir lieben euch.“

Justin und Hailey Bieber haben sich vor wenigen Tagen auch bei den Ärzten und Pflegekräften bedankt, die weiterhin gegen das Coronavirus kämpfen.

Foto: (c) PR Photos