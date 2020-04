Coronavirus: Pitbull glaubt, dass wir gewinnen werden

Hoffnung ist genau das, was die Menschen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie und Selbst-Quarantäne brauchen.

Und die kommt in musikalischer Form von Pitbull. Der Sänger hat am Sonntag (12.04.) sein neuestes Stück „I Believe That We Will Win“ herausgebracht. Und für das Video hat sich Pitbull etwas ganz Besonderes ausgedacht. Auf „Instagram“ schrieb sein Team: „Wir glauben daran, dass wir das überwinden werden. Wir rufen alle Studenten, medizinischen Fachkräfte, Ersthelfer, Eltern, Großeltern, alle auf der ganzen Welt dazu auf, ein Teil von Pitbulls Videohymne zu sein. Die Einnahme kommen verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zugute.“

Weitere Infos dazu gibt es unter „believeanthem2020.com“.

Foto: (c) PR Photos