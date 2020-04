Daniel Radcliffe ist froh, keine Kinder zu haben

Für viele junge Paare ist ein Kind der absolute Traum. Doch Daniel Radcliffe und seine Freundin Erin Darke könnten momentan nicht glücklicher sein, eben keine Kinder zu haben. Doch warum? Mögen die beiden etwa keine Kinder? Das ist zum Glück nicht der Fall. Doch in den heutigen Zeiten von Social Distancing sind die beiden froh, dass sie nur sich unterhalten müssen.

Seit über einer Woche haben sie ihre New Yorker Wohnung nicht verlassen. Mit einem Kind wäre das Ganze wesentlich schwieriger, erzählte Daniel Radcliffe im Interview mit „Vulture“: „Wir haben ein kleines Post-It an der Wand kleben, worauf wir eine Strichliste führen. Das ist so eine Sache, die uns zum Lachen bringt, wir behandeln die Situation, wie einen Gefängnisfilm. Wir sind momentan beider sehr dankbar, keine Kinder zu haben. Wir sind eher genervt, dass wir keinen Hund haben. Aber im Großen und Ganzen geht es uns, im Vergleich zu anderen Leuten, sehr gut.“

Daniel Radcliffe geht mit der ganzen Situation weitestgehend humorvoll um. Zumindest lässt er keine Möglichkeit aus, sich selbst auf den Arm zu nehmen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos