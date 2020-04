“DANZIG sings ELVIS” erscheint am …

Die Vorfreude auf die einzigartige Veröffentlichung von “DANZIG sings ELVIS” steigt, nachdem vor gut 10 Tagen die erste Single-Auskopplung “One Night” Premiere feierte. Heavy-Metal-Ikone und Punk-Pionier DANZIG benannte Elvis Presley bereits als einen seiner größten Einflüsse und legt mit “DANZIG sings ELVIS” ein Album vor, dass nicht nur die typischen Elvis-Hits enthält, sondern auch unbekannte, aber dennoch einflussreiche Tracks. In einem Rolling Stone-Interview 2015 teilte Danzig mit, dass Presley zu seinen wichtigsten musikalischen Einflüssen gehörte. “Elvis ist der Grund, wie ich zur Musik gekommen bin”, sagte Danzig damals. „Als Kind, habe ich so getan als sei ich krank und die Schule geschwänzt, um zu Hause alte Filme zu schauen als ich Jailhouse Rock sah und dachte: „Das möchte ich tun. Das ist großartig.” Und so fing das mit der Musik an.”

Mit Songs wie “One Night”, “First In Line”, “Like A Baby”, einer finsteren Version von “Fever” und einer bewegenden Interpretation von “Always On My Mind” wird deutlich, dass DANZIG bei den Aufnahmen keine Abstriche gemacht hat.

“DANZIG sings ELVIS” Track Listing:

01. Is It So Strange

02. One Night

03. Lonely Blue Boy

04. First In Line

05. Baby Let’s Play House

06. Love Me

07. Pocket Full Of Rainbows

08. Fever

09. When It Rains It Really Pours

10. Always On My Mind

11. Loving Arms

12. Like A Baby

13. Girl Of My Best Friend

14. Young And Beautiful

Cover: (c) Cleopatra Records