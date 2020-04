Demi Lovato feiert ihre Freundschaft mit Sam Smith

Die Freundschaft von Demi Lovato und Sam Smith hat in einem gemeinsamen musikalischen Werk gegipfelt. Ihre Single „I’m Ready“ ist seit gestern (17.04.) inklusive Musikvideo draußen.

Und Lovato könnte nicht glücklicher darüber sein. Sie schrieb auf ihrer „Instagram“-Seite: „Ich bin so dankbar für meine Freundschaft mit Sam Smith und freue mich so sehr, dass ich diesen tollen Song und das Video veröffentlicht habe. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die geholfen haben, dieses Projekt zum Leben zu erwecken.“

Während ihre Freundschaft mit Sam Smith seinen musikalischen Höhepunkt gefunden hat, die die Freundschaft mit Selena Gomez schon lange erloschen.

Foto: (c) Universal Music