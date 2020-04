Demi Lovato findet in Quarantäne-Zeit ein neues Hobby

In Zeiten der Selbst-Quarantäne kann es für Menschen mit mentalen Problemen schwer sein, nicht durchzudrehen. Demi Lovato ist eine von ihnen. Die Sängerin konzentriert sich während der Abriegelung jedoch vorwiegend auf die positiven Dinge in ihrem Leben, wie sie dem „People Magazine“ erzählte.

Sie sagte: „Ich trainiere und gehe spazieren. Ich führe gerne meine Hunde aus. Am Anfang habe ich etwas Yoga gemacht, aber das habe ich dann etwas schleifen lassen. Ich fange wieder damit an. Meditieren, alles, was einem hilft, sich zu fokussieren und zu zentrieren ist gut für einen.“ Zudem hat Lovato auch ein neues Hobby für sich entdeckt. Sie fügte hinzu: „Jedes Mal, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe, mache ich Fotos von der Natur. (…) Das ist vielleicht ein neues Hobby für mich.“

Wer Hilfe bei mentalen Problemen braucht, kann sich übrigens an Demi Lovato wenden. Sie hat kürzlich den Mental Health-Fond gegründet.

Foto: (c) Universal Music