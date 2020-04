Demi Lovato will Teile ihrer Fashion-Erlöse an WHO spenden

Seit dem 02.04. ist sie draußen: die neue Freizeitsport-Kollektion von Demi Lovato – erhältlich über das Onlineshopping-Portal „Fabletics“. Und einen Teil ihrer Erlöse will die Sängerin an die Weltgesundheitsorganisation spenden, um in der Corona-Krise zu helfen.

Ihre Fans können also sogar etwas Gutes tun, wenn sie ein Teil der Kollektion kaufen. Demi Lovato schrieb auf „Instagram“: „Ich freue mich, zu verkünden, dass fünf Dollar jedes verkauften Artikels dazu dienen, Ersthelfer mit der benötigten Schutzausrüstung zu versorgen.“ Bis zum 30. Juni sollen demnach umgerechnet rund 115.000 Euro zusammenkommen.

Demi Lovato will mit ihrer Kollektion übrigens Positivität, innere Stärke und Solidarität verbreiten.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos