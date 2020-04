„Depeche Mode“ spenden für Crewmitglieder

Die Coronavirus-Krise hat nicht nur finanzielle Auswirkungen für Musiker und Bands, sie treibt auch Roadies und Konzerthallten-Mitarbeiter in die Existenzkrise. „Depeche Mode“ wollen diesen Menschen helfen.

Auf „Facebook“ bedankt sich die Band bei all denjenigen, die ihnen immer tatkräftig während der Tour zur Seite stehen und rufen den Crew Nation-Fond ins Leben. Sie schrieben: „Liveshows sind nicht ohne die unglaublich hartarbeitenden Crewmitglieder hinter den Szenen möglich. Wir reichen diesen Arbeitern, die es am dringendsten benötigen, eine helfende Hand, in dem wir den Crew Nation-Fond ankündigen. Wir verpflichten uns, zehn Millionen Dollar zu spenden: Fünf Millionen vorab und wir passen die nächsten fünf Millionen Dollar an.“

Wer auch etwas spenden möchte, findet alle weiteren Infos unter „livenation.com/crewnation“.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos