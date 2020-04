Dermot Kennedy kündigt neue EP an

Dermot Kennedy hat neue Musik in den Startlöchern:

Denn eigentlich wäre der Sänger aktuell auf Tour, doch stattdessen ist er anders kreativ. Bereits nächste Woche (24.04.) veröffentlicht er seine EP mit dem Titel „Lost In The Soft Light“. Das berichtet „Universal Music“. Als ersten Vorgeschmack darauf hat der Ire vor kurzem schon eine neue Version von „All My Friends“ veröffentlicht. Am Freitag (17.04.) erscheint auch das dazugehörige “Performance”-Video.

Mit den Singles „Outnumbered“ und „Power Over Me“ hat sich Dermot Kennedy einen Namen gemacht.

