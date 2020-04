Deutsche Album-Charts: „Nightwish“ belegen den Thron

Die Offiziellen Deutschen Album-Charts werden in dieser Woche vorwiegend von Neueinsteiger regiert:

Den Anfang machen „Nightwish“ mit „Human. :II: Nature.“, die sofort auf der Eins einsteigen. Wie „GfK Entertainment“ weiter berichtet, schnappt sich der „DSDS“-Gewinner Ramon Roselly mit „Herzenssache“ Silber und Bronze geht an „Frei.Wild“ für ihr „Corona Quarantäne Tape“. „Heaven Shall Burn“ können in dieser Woche etliche Plätze aufsteigen und klettern mit „Of Thruth And Sacrifice“ von der 20 auf die Vier hoch.

Das Schlusslicht der Top Five geht wieder an einen Neueinsteiger und zwar „Captain Cook und seine singenden Saxophone“ mit „Komm auf mein Traumschiff der Liebe“.