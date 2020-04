Deutsche Single-Charts: „DSDS“-Sieger Ramon Roselly auf der Eins

Ramon Roselly hat sich in dieser Woche in den Offiziellen Deutschen Single-Charts auf Anhieb den Thron sichern können. Der frisch-gekürte „DSDS“-Sieger holt sich mit seiner Single „Eine Nacht“ Platz eins, berichtet „GfK Entertainment“. Er sagte dazu: „Erstmal bin ich überglücklich – und hätte mir vor ein paar Wochen jemand gesagt, dass du einmal als ‚DSDS‘-Sieger dastehst, das hätte ich einfach nicht glauben können. Deswegen möchte ich mich bei allen draußen bedanken – Familie, Freunde, Bekannte, Fans – dass ihr so an mich geglaubt habt. Und natürlich ein großes Dankeschön an Dieter Bohlen, der wirklich ein Meisterwerk hingelegt und mit ‘Eine Nacht’ den perfekten Song gemacht hat. Ich bin überglücklich und stolz! Also: Danke dafür!“

Silber geht, wie bereits in der Vorwoche, an The Weeknd mit „Blinding Lights“. Shindys „What’s Luv“ steigt sofort auf dem Bronzerang ein, gefolgt von SAINt JHN auf der Vier. Sein Song „Roses“ klettert diese Woche eine Position nach oben.

Drake schafft mit „Toosie Slide“ erstmals den Sprung in den Top Five und belegt auf Anhieb Platz fünf.

Foto: (c) TVNOW