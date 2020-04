Deutscher Filmpreis 2020: Die Gewinner

Ohne roten Teppich und vor leerem Publikumssaal sind am Abend des 24.04. in Berlin die Gewinner des Deutschen Filmpreises 2020 gekürt worden. Rekordhalter des Abends war das Drama „Systemsprenger“, das nicht nur in der Kategorie „Bester Spielfilm“ abräumte, sondern auch bei „Bestes Drehbuch“ und „Beste Regie“. Zudem wurde Helena Zengel für ihre Leistung darin mit einer Lola in der Kategorie „Beste weibliche Hauptrolle“ ausgezeichnet. Das männliche Pendant ging an ihren Filmkollegen Albrecht Schuch.

Hier die Liste der Gewinner für den Deutschen Filmpreis 2020:

BESTER SPIELFILM

Systemsprenger

BESTER DOKUMENTARFILM

Born in Evin

BESTER KINDERFILM

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

BESTE WEIBLICHE HAUPTROLLE

Helena Zengel · Systemsprenger

BESTE MÄNNLICHE HAUPTROLLE

Albrecht Schuch · Systemsprenger

BESTE WEIBLICHE NEBENROLLE

Gabriela Maria Schmeide · Systemsprenger

BESTER MÄNNLICHE NEBENROLLE

Albrecht Schuch · Berlin Alexanderplatz

BESTES DREHBUCH

Nora Fingscheidt · Systemsprenger

BESTE REGIE

Nora Fingscheidt · Systemsprenger

BESTE KAMERA/BILDGESTALTUNG

Yoshi Heimrath · Berlin Alexanderplatz

BESTER SCHNITT

Stephan Bechinger, Julia Kovalenko · Systemsprenger

BESTES SZENENBILD

Silke Buhr · Berlin Alexanderplatz

BESTES KOSTÜMBILD

Sabine Böbbis · Lindenberg! Mach dein Ding

BESTES MASKENBILD

Astrid Weber, Hannah Fischleder · Lindenberg! Mach dein Ding

BESTE FILMMUSIK

Dascha Dauenhauer · Berlin Alexanderplatz

BESTE TONGESTALTUNG

Corinna Zink, Jonathan Schorr, Dominik Leube, Oscar Stieblitz, Gregor Bonse · Systemsprenger

BESTE VISUELLE EFFEKTE & ANIMATION

Jan Stoltz, Claudius Urban · Die Känguru-Chroniken

BESUCHERSTÄRKSTER FILM

Das perfekte Geheimnis

EHRENPREIS

Edgar Reitz

