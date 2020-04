Deutscher Filmpreis 2020 findet statt

Der Deutsche Filmpreis wird dieses Jahr definitiv vergeben werden – allerdings mit neuem Konzept. Die Deutsche Filmakademie hat nach intensiver Beratung und in Abstimmung mit Monika Grütters, der Staatsministerin für Kultur und Medien, sowie der ARD entschieden, dass die Verleihung der Lolas wie geplant am 24. April stattfinden wird, berichtet „Just Publicity“. Demnach wird es jedoch keine Gala geben. Stattdessen wird die Verleihung zum ersten Mal live ausgestrahlt werden und zwar um 22:15 Uhr im Ersten. Edin Hasanovic führt weiterhin durch den Abend, während seine Kollegen per Live-Stream aus ihren Wohnzimmern zugeschaltet werden.

Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb, sagte dazu: „Die herausragenden Filme des Jahres sollten auch in dieser außergewöhnlichen Zeit ihre angemessene Würdigung erfahren. Das gesamte Team des Deutschen Filmpreises stellt sich der Herausforderung, die Gala trotz der aktuellen Ereignisse zu einem glamourösen TV-Abend zu machen – für das Publikum zu Hause und für alle Beteiligten. Ich freue mich auf diese ganz besondere Umsetzung der Preisverleihung.“

Hier die Liste der Nominierten für den Deutschen Filmpreis 2020:

BESTER SPIELFILM

Berlin Alexanderplatz

Es gilt das gesprochene Wort

Lara

Lindenberg! Mach dein Ding

Systemsprenger

Undine

BESTER DOKUMENTARFILM

Born in Evin

Heimat ist ein Raum aus Zeit

Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien

BESTER KINDERFILM

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Fritzi – Eine Wendewundergeschichte

BESTE WEIBLICHE HAUPTROLLE

Anne Ratte-Polle · Es gilt das gesprochene Wort

Alina Serban · Gipsy Queen

Helena Zengel · Systemsprenger

BESTE MÄNNLICHE HAUPTROLLE

Jan Bülow · Lindenberg! Mach dein Ding

Welket Bungué · Berlin Alexanderplatz

Albrecht Schuch · Systemsprenger

BESTE WEIBLICHE NEBENROLLE

Jella Haase · Berlin Alexanderplatz

Lisa Hagmeister · Systemsprenger

Gabriela Maria Schmeide · Systemsprenger

BESTER MÄNNLICHE NEBENROLLE

Pasquale Aleardi · Ich war noch niemals in New York

Godehard Giese · Es gilt das gesprochene Wort

Albrecht Schuch · Berlin Alexanderplatz

BESTES DREHBUCH

Martin Behnke, Burhan Qurbani · Berlin Alexanderlatz

Nora Fingscheidt · Systemsprenger

Nils Mohl, Ilker Çatak · Es gilt das gesprochene Wort

BESTE REGIE

Ilker Çatak · Es gilt das gesprochene Wort

Nora Fingscheidt · Systemsprenger

Burhan Qurbani · Berlin Alexanderplatz

BESTE KAMERA/BILDGESTALTUNG

Yoshi Heimrath · Berlin Alexanderplatz

Frank Lamm · Deutschstunde

Jieun Yi · O Beautiful Night

BESTER SCHNITT

Stephan Bechinger, Julia Kovalenko · Systemsprenger

Bettina Böhler · Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien

Heike Gnida · Pelikanblut

Andreas Menn · Mein Ende. Dein Anfang.

BESTES SZENENBILD

Silke Buhr · Berlin Alexanderplatz

Matthias Müsse · Ich war noch niemals in New York

Sebastian Soukup · Narziss und Goldmund

Tim Tamke · Freies Land

BESTES KOSTÜMBILD

Ingken Benesch · Freies Land

Sabine Böbbis · Lindenberg! Mach dein Ding

Thomas Oláh, Nora Bates · Ich war noch niemals in New York

BESTES MASKENBILD

Helene Lang ∙ Narziss und Goldmund

Astrid Weber, Hannah Fischleder · Lindenberg! Mach dein Ding

Gerhard Zeiss · Ich war noch niemals in New York

BESTE FILMMUSIK

Lorenz Dangel · Deutschstunde

Dascha Dauenhauer · Berlin Alexanderplatz

John Gürtler · Systemsprenger

BESTE TONGESTALTUNG

Simone Galavazi, Michel Schöpping · Berlin Alexanderplatz

Andreas Mücke-Niesytka, Martin Steyer, Dominik Schleier, Benjamin Hörbe, Bettina Böhler · Undine

Corinna Zink, Jonathan Schorr, Dominik Leube, Oscar Stieblitz, Gregor Bonse · Systemsprenger

BESTE VISUELLE EFFEKTE & ANIMATION

Frank Kaminski · Berlin Alexanderplatz

Sven Martin · Ich war noch niemals in New York

Jan Stoltz, Claudius Urban · Die Känguru-Chroniken

BESUCHERSTÄRKSTER FILM

Das perfekte Geheimnis

EHRENPREIS

Edgar Reitz

Foto: (c) LooMee TV