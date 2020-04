„Die Fantastischen Vier“: Jubiläumstour verschoben

Auch „Die Fantastischen Vier“ sind ein Opfer der Coronavirus-Pandemie geworden. Ihre Jubiläumstour zum 30-Jährige muss die Band leider verschieben.

In einem langen „Instagram“-Eintrag versprechen Smudo, Thomas D, Michael Beck und Andreas Rieke ihren Fans jedoch, dass aufgeschoben nicht gleich aufgehoben bedeutet. Dort heißt es: „Liebe troye Begleiter, liebe noye Begleiter, wir hoffen Ihr seid alle gesund und wohlauf! (…) Auch wenn es erst jetzt offiziell ist, dass sämtliche Großveranstaltungen bis mindestens 31.8.2020 untersagt sind, wäre es unserer Meinung nach unverantwortlich gewesen, sich diesen Sommer mit teilweise mehr als 40.000 Leuten in diversen Stadien, Hallen oder Plätzen zu treffen. Diese Einsicht war natürlich extrem bitter für uns, da wir so stolz darauf sind, es tatsächlich nach 30 Jahren geschafft zu haben, einmal in unserer dann doch ziemlich langen Karriere, eine „Stadiontour“ spielen zu können. Wie Ihr Euch bestimmt vorstellen könnt, kam diese Erkenntnis mitten in den Vorbereitungen für die Megashows. Und wir werden diese 30 Jahre Liveshows spielen – no matter what! Vorsichtshalber hatten wir bereits in den letzten Wochen zwei weitere alternative Zeiträume für die Tour geblockt. Einen für den Herbst dieses Jahres, und einen weiteren für den Sommer 2021. Bitte versteht, dass wir die Termine aber erst bekannt geben werden, wenn wir uns wirklich sicher sein können, wann es tatsächlich möglich sein wird wieder guten Gewissens so viele Leute zusammen zu bringen. Eure Tickets behalten natürlich auf jedem Fall ihre Gültigkeit, und wir bitten Euch, mit uns zusammen noch ein bisschen Geduld zu haben. (…) Vielen lieben Dank für Euer Verständnis, bleibt zu Hause, so viel es geht und … … passt auf Euch auf – wir brauchen Euch noch.“

Auch schon an den Osterfeiertagen haben „Die Fantastischen Vier“ ihre Fans zum Zusammenhalt und zur Vorsicht aufgerufen.

Foto: (c) PGM / Carsten Klick