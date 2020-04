„Die Happy“: „Die Leute hören ja trotzdem Musik“

Vorgestern (10.04.) ist das neue Album „Guess What“ von „Die Happy“ erschienen, nach sechs Jahren Pause. Das Erscheinungsdatum fällt mitten in eine durch Corona angespannte Zeit.

Wie es sich angefühlt hat, in so einer Zeit ein Album zu veröffentlichen, dazu sagte Gitarrist Thorsten Mewes im Interview mit „monkeypress.de“: „Der Plan, der stand ja schon lange und auch dass die Tour so spät stattfindet, war bewusst gewählt. Das kommt uns jetzt natürlich zugute. Normalerweise bringt man ein Album raus und geht dann auf Tour. Da hatten wir Glück. Aber die Leute hören ja trotzdem Musik. Jetzt umso mehr, wenn sie Zeit haben und zu Hause sind. Mal abgesehen davon, dass viele Magazine nicht erscheinen. Aber online und digital ist ja trotzdem alles verfügbar. Die Zeit ist hart und wir sind gespannt, wie lange das andauern wird. Wir hoffen natürlich, dass sich im November die Lage soweit beruhigt hat, dass wir auf Tour gehen können.“

Das Album zu verschieben, war aber nicht wirklich ein Thema: „Wir haben mal kurz darüber nachgedacht, aber die Frage ist: Was bringt‘s? Wir haben das Crowdfunding gemacht, da haben sich Leute dran beteiligt und wir finden, die sollen auch das Album pünktlich bekommen. Uns geht es da auch in erster Linie nicht um die Charts, sondern darum, ein gutes Album abzuliefern. Das haben wir glaub ich hinbekommen.”

Foto: (c) Sony Music / Duncan Smith