„Die Happy“ und die Verstärkung an den Saiten

Vorgestern (10.04.) erscheint das neue Album „Guess What“ von „Die Happy“, nach sechs Jahren Pause. Für das Projekt hat sich die Band aus Ulm Verstärkung an der Gitarre geholt.

Im Interview mit „monkeypress.de“ sagte Gitarrist Thorsten Mewes dazu: „Das war schon länger die Idee, frischen Wind und anderen Input zu holen. Zum 25-jährigen Bandjubiläum hatten wir eine Akustik-Tour gespielt, bei der eigentlich Felix Gerlach als zweiter Gitarrist mitkommen sollte. Der Felix spielt auch Cello und es war die Idee, dass man auf der Akustik-Tour auch ein paar Titel mit Cello spielen kann. Dann hat er aber zwei Tage vor den Proben abgesagt, weil er so busy mit Max Giesinger war. Wir standen dann erst einmal ein wenig im Regen, aber nach kurzem Überlegen kam Robert Kerner auf den Tisch, der hatte auch Zeit und Bock. Es ist oft so, dass man sich schon lange kennt, aber irgendwie nicht daran denkt, dass so jemand dann auch gut passen könnte. Auf der Tour hat das dann so gut funktioniert, dass wir gesagt haben: Das ist doch eigentlich der Mann, den wir immer gesucht haben. Er ist dann direkt mit ins Songwriting eingestiegen. Er ist kein festes Bandmitglied, aber auf jeden Fall war er auch auf der letzten Tour mit dabei und hat im Studio mitgeschrieben und mit aufgenommen. Er ist jetzt auf jeden Fall erst einmal Verstärkung an den Saiten.“

Ab November sind „Die Happy“ übrigens auf Deutschland-Tournee.

Foto: (c) Sony Music / Duncan Smith