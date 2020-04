„Die Toten Hosen“ in Quarantäne: Echte Hausmänner

Der Satz „Wir bleiben zu Hause“ prägt momentan den Alltag vieler Menschen. Auch „Die Toten Hosen“ befinden sich aufgrund des Corona-Virus in Quaratäne. Was die Herren zu Hause alles so mit ihrer neu gewonnenen Freizeit anfangen, haben sie jetzt mit ihren Fans in einem „Facebook“-Post geteilt.

Campino übt sich an der Gitarre. Dabei trägt er traditionsbewusst ein Shirt eines seiner Lieblingsvereien, dem FC Liverpool. Auch Drummer Vom Ritchie ist musikalisch unterwegs. Statt dem Schlagzeug schlägt er aber leisere Töne auf der Violine an. Die Gitarristen Kuddel und Breiti wischen den Boden oder versuchen sich an der Bohrmaschine. Bassist Andi zeigt sich ganz als Hausmann und wäscht die Wäsche. Bei all dem Spaß schlagen die Jungs aber auch ernstere Töne an. Sie schreiben: „Und immer wieder denken wir darüber nach, was eigentlich gerade passiert. Jeder bildet sich eine eigene Meinung und es wird auch viel Blödsinn verbreitet, aber es ist beruhigend zu wissen, dass sich gerade viele Menschen die größte Mühe geben, uns mit Kompetenz und Besonnenheit durch diese komplizierte Phase zu manövrieren.“

Eigentlich standen für die kommenden Monate zahlreiche Konzerte für „Die Toten Hosen“ an. Die Band stehe in engem Kontakt zu den jeweils zuständigen Behörden, um eine „bestmögliche Lösung“ zu finden.

