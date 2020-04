Diebe klauen wertvolle „James Bond“-Waffen

Geht 007 jetzt auf Diebesjagd? Gut möglich, immerhin haben Räuber wertvolle “Dienstwaffen” des berühmtesten Agenten aller Zeiten mitgehen lassen. Das berichtet unter anderem „RTL.de“. Demnach haben unbekannte Täter bei einem Hauseinbruch in London fünf deaktivierte Schusswaffen erbeutet, die einst in „James-Bond“-Filmen zum Einsatz gekommen waren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird der Gesamtwert der einmaligen Sammlerstücke, die sich im Privatbesitz befanden, auf mehr als 110.000 Euro geschätzt.

Ein Sprecher der Metropolitan Police wird wie folgt zitiert: „Die gestohlenen Schusswaffen sind sehr auffällig und wurden speziell für bestimmte James-Bond-Filme angefertigt. Sie sind mit ziemlicher Sicherheit sofort für die Öffentlichkeit und für jeden, dem sie zum Verkauf angeboten werden, zu erkennen!“

Unter den gestohlenen Schusswaffen sind unter anderem eine Walther PPK, die Roger Moore in seinem letzten Einsatz als 007 in „Im Angesicht des Todes“ im Jahr 1985 benutzte, sowie ein Revolver vom Typ Smith & Wesson 44 Magnum, den Moore in seinem ersten James-Bond-Film „Leben und sterben lassen“ von 1973 bei sich trug.

