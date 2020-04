Dieter Bohlen und sein Einsatz im Haushalt

Eigentlich ist Dieter Bohlen für das Produzieren von guter Musik zuständig, aktuell packt der Pop-Titan aber auch im Haushalt mit an. Der 66-Jährige verbringt die Isloation in Zeiten der Corona-Krise mit seiner Frau Carina und den Kindern in seinem Haus in Tötensen. Der Alltag hat sich auch im Hause Bohlen in den letzten Wochen stark verändert.

Im Interview mit „RTL“ sagte er: „Wir hocken ja 24 Stunden aufeinander. Die es am schlechtesten hat, wenn ich ehrlich bin, ist Carina – weil, die muss natürlich auch ein bisschen das Haus sauber machen. Wir helfen natürlich alle.“ Auch habe er für seine Familie schon gekocht, und zwar Spaghetti. Beim Thema Homeschooling engagiert sich der Familienvater ebenfalls. Er sagte gegenüber „RTL“ lachend: „Ich mache Sport mit den Kindern und Carina macht Mathe, Deutsch und vielleicht ein bisschen Malen. Musik mache ich natürlich auch. Aber die richtigen Fächer macht Professorin Carina Walz.“

Übrigens konnte Bohlen seinen Schützling Ramon Roselly nach seinem Sieg bei “DSDS” nicht drücken, auch das ist in Zeiten der Corona-Krise verboten. Dazu sagte er: „Nach so einem sensationellen Sieg – mit 80 Prozent Vorsprung – ich glaube, das hatten wir nie bei ‘DSDS’. Da hätte ich ihn gerne abgeknuddelt“. Das kann er aber hoffentlich bald nachholen.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius