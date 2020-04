Drew Barrymore und ihr Liebesgedicht an die Erde

Drew Barrymore hat sich in Zeiten der Corona-Krise Gedanken über die Welt gemacht. Dabei ist sie zu dem Schluss gekommen, die Beziehung der Menschheit zur Erde mit einer langjährigen Ehe zu vergleichen. In ihrem „Instagram“-Blogg veröffentlichte die Schauspielerin ein Gedicht, dass sie selbst geschrieben hat. Die 45-Jährige schreibt darin: “Was wäre, wenn du eines Tages, nachdem du viele Jahre verheiratet bist, nach Hause kommen und deine Frau sagt, dass sie unglücklich ist? Man geht nicht wieder zur Tagesordnung über.”

Außerdem appellierte sie daran, etwas zu ändern. Am Ende heißt es in dem Gedicht: “Der Name deiner Frau ist Mutter Erde. Und sie ist es wert! Sie ist keine sichere Sache. Aber wenn du dich um sie kümmerst, wird sie dich auch lieben. Und ihr können realistisch bis ans Ende eurer Tage leben.”

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos