Dua Lipa: „Das passt schon“

Viele Menschen nutzen ihre freiwillige Selbstquarantäne, um produktiv zu sein, um kreativ zu sein und um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ihre Fortschritte präsentieren sie stolz in den sozialen Medien. Und wer da nicht mitmacht, fühlt sich schnell unzureichend.

Doch das muss nicht sein. Dua Lipa postete in ihrer „Instagram Story“ einen Beitrag, in dem es heißt: „Wenn du aus dieser Quarantäne nicht mit einer neuen Fertigkeit, einem Nebengeschäft, mehr Wissen herauskommst, dann hat dir nicht Zeit gefehlt, dir hat Disziplin gefehlt.“ Diese letzten Worte sind in dem Beitrag der Sängerin durchgestrichen und stattdessen steht da: „Dann passt das schon. Wir machen ein kollektives traumatischen Erlebnis durch. Nicht jeder hat das Privileg, eine Pandemie in etwas Spaßiges oder Produktives zu verwandeln.“

Dua Lipa denkt übrigens, dass die Coronavirus-Pandemie die digitale Kommunikation nachhaltig verändern kann.

Foto: (c) Markus Pritzi / Universal Music