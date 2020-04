Dua Lipa: „Das, was du siehst, bekommst du auch“

Als Popstar, vor allem als weiblicher Popstar muss man sich mit jedem Album neu erfinden, um interessant zu wirken.

Dua Lipa will sich diesem Druck nicht beugen, wie sie im Interview mit dem „Musikexpress“ erzählte. Sie sagte: „Klingt etwas ermüdend, sich immer wieder neu erfinden zu müssen. Ich bin mehr so: Das, was du siehst, bekommst du auch. Ich bin die beste Version meiner selbst.“ Und weiter: „Ich weiß, was ich mit meiner Musik sagen will. Sie ist eine Plattform, die mir gegeben wurde, auf der ich über Dinge sprechen kann, die mir wichtig sind, die mich interessieren, über die ich immer mehr dazulerne, für die ich mich engagiere. Frauenrechte, Kinderrechte, die Situation der Flüchtlinge.“

Dua Lipa will übrigens den Spaß wieder zurück ins Radio bringen.

