Dua Lipa entschleunigt ihr Leben

Die Quarantäne-Zeit hat Dua Lipa einige interessante Erkenntnisse geliefert.

Im Podcast „Pop Shop“ erzählte sie: „Es hat mich gelehrt, dass wir nicht so schnell leben müssen. Ich dachte mir immer: ‚Ok, was kommt als nächstes?‘ Wohin muss ich gehen?‘ Wohin reise ich?‘ Welche Show kommt als nächstes? Was muss ich für die Probe machen?‘ All diese Dinge. Und das hat mich gelehrt, dass die Dinge vielleicht nicht so dringend sind, wie sie scheinen und das wir wirklich bedeutungsvolle, besondere Moment auch zuhause kreieren können.“

Dua Lipa verbringt die Quarantäne übrigens gemeinsam mit ihrem Freund Anwar Hadid.

Foto: (c) Landmark / PR Photos