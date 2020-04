Dua Lipa: „Es braucht viel mehr Frauen in der Musikindustrie!“

Dua Lipa fordert mehr Frauenpower in der Musikindustrie!

Das unterstrich die 24-Jährige in einem Interview mit der Schweizer „Blick“. Auf die Frage, wie schwer es Frauen in Ihrer Branche haben sagte die Sängerin: „Die Musikindustrie ist noch immer wahnsinnig männerdominiert. Als junge Frau ist es sehr einschüchternd, wenn viele Produzenten älter und männlich sind. Es bräuchte viel mehr Frauen, seien es Toningenieurinnen oder Managerinnen, um sich in so einer Situation wohlzufühlen. Mittlerweile kann ich mit der Männer-Domäne besser umgehen und weiß, mich im und neben dem Studio für meine Überzeugungen einzusetzen.“

Übrigens: Die Grammy-Gewinnerin befindet sich gerade nicht zu Hause in Quarantäne. Vor dem Lockdown zerstörte ein Wasserschaden ihre Londoner Wohnung. Seither lebt die „Physical“-Sängerin mit ihrem Freund, dem Model Anwar Hadid, in einem Airbnb in der britischen Hauptstadt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos