Dua Lipa gibt „Inxs“ Rechte an Single „Break My Heart“

Was haben „Inxs“ mit Dua Lipas neuestem Hit „Break My Heart“ zu tun? Die Sängerin hat nämlich der australischen Rockband Anerkennung an ihrem Song zugesprochen, da dieser Ähnlichkeiten mit „Need You Tonight“ von „Inxs“ aufweist.

Im „Pop Shop“-Podcast erklärte sie: „Als wir im Studio waren, haben wir die Verbindung nicht gleich erkannt. (…) Wir waren auf so einem künstlerischen High und haben einfach gearbeitet und dann, als ich es mir noch einmal anhörte, meinte ich: ‚Wartet mal, Leute…‘ Die Jungs von ‚Inxs‘, die Menschen, die nach deren Rechten schauen, waren sehr nett und sie mochten den Song. Deswegen haben wir ihnen ein Verlagsrecht und ein Schreibrecht für den Track zugesprochen, denn das war nur fair.“

„Break My Heart“ findet sich übrigens auf Dua Lipas aktuellem Album „Future Nostalgia“.

