Dua Lipa: „Ich fühle mich heute definitiv freier“

Mit ihrem zweiten Album „Future Nostalgia“ zeigt Dua Lipa eine unglaubliche Leichtigkeit, die gleichzeitig auch zeigt, dass ihr Selbstvertrauen gewachsen ist. Zeitweise gehört die 24-Jährige zu den meistgestreamten Künstlern der Welt.

Im Interview mit „Krone“ sagte sie: „Ich habe immer versucht, mir über solche Dinge nicht den Kopf zu zerbrechen. Ich zerbreche mir lieber den Kopf darüber, wie und in welcher Art und Weise ich am besten die Musik mit meinen Fans teilen kann. Ich bin durchaus bemüht, dahingehend neue Wege zu finden.“ Weiter sagte sie über ihr neues Selbstbewusstsein: „Ich fühle mich heute definitiv freier. Ich sehe einfach mehr Möglichkeiten, als Künstlerin zu wachsen und mich weiterzuentwickeln. Die Songs kommen direkt aus meinem Herzen. Ich habe eine klare Vorstellung davon, was ich mit meiner Musik ausdrücken möchte und da lasse ich mir bestimmt nicht dreinreden.“

Dua Lipa nicht nur ein musikalisches Vorbild für ihre ständig steigende Fangemeinde, sondern auch ein Vorbild in Mode, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und nicht zuletzt auch im Feminismus.

Foto: (c) Landmark / PR Photos