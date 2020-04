Dua Lipa: „Ich möchte den Spaß zurück ins Radio bringen“

Das aktuelle Album „Future Nostalgia“ von Dua Lipa ist genau zur rechten Zeit erschienen. Die Sängerin hat sich mit ihren elf Songs nämlich ein ganz bestimmtes Ziel gesetzt: Freude, Spaß und Tanz.

Im Interview mit „Musikexpress“ erklärte sie dazu: „In einer Zeit, in der so viel abgeht, möchte ich den Spaß zurück ins Radio bringen. Ich möchte Musik machen, zu der man am Morgen tanzen will.“

Kein Wunder also, dass Dua Lipa die Veröffentlichung von „Future Nostalgia“ sogar noch vorgezogen hatte.

