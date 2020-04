Dua Lipa, liberale Person, die Menschen auf gewisse Strömungen aufmerksam machen will

Dua Lipa erhebt immer mal wieder ihre Stimme, um sich für Gleichberechtigung einzusetzen und um politische Statements zu platzieren.

Im Interview mit „Krone“ sagte die Sängerin über sich selbst: „Ich bin sicher niemand, der jemanden etwas vorpredigen will, aber das Leben besteht nun einmal aus wichtigen Themen und die sind oft mit Politik konnotiert. Gerade in Zeiten wie diesen sehe ich meine Position mehr denn je als Plattform, wichtige Themen in die Welt zu tragen. Ich bin eine sehr liberale Person und will Menschen einfach auf gewisse Strömungen aufmerksam machen. Wenn aus gewissen Dingen ein Diskurs entsteht, können alle davon profitieren.“

Mit ihrem neuen Album „Future Nostalgia“ möchte Dua Lipa ihren Fans Eskapismus bieten. Sie sagte im Interview weiter: „Wir alle machen derzeit viel durch und jeder braucht Raum, um einmal entschwinden zu können. Wenn es mir möglich sein sollte, den Leuten mit dieser Platte das Leben leichter zu machen, dann bin ich unheimlich glücklich.“

Foto: (c) Universal Music / Markus Pritzi